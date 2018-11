Hannover

Niedersachsen sammeln weniger Wertstoffe

20.11.2018, 11:44 Uhr | dpa

Niedersachsens Bürger haben im vergangenen Jahr etwas weniger Wertstoffe gesammelt. Die Gesamtmenge lag nach Angaben des Landesamtes für Statistik (LSN) bei knapp 1,1 Millionen Tonnen und damit um 0,4 Prozent niedriger als 2016. Wie das Amt am Dienstag mitteilte, wurden von den Entsorgern 617 000 Tonnen Altpapier, 193 000 Tonnen Altglas und 276 000 Tonnen sogenannte Leichtverpackungen (Kunststoff, Dosen, Verbundstoffe) eingesammelt. Das landesweit höchste Pro-Kopf-Aufkommen an Wertstoffen gab es in den Landkreisen Wittmund (177) und Aurich (173 Kilogramm). Ursache dafür seien die vielen Feriengäste auf den in den Landkreisen gelegenen ostfriesischen Inseln. Deren Wertstoffaufkommen werde rein statistisch den Einheimischen zugerechnet.