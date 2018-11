Osnabrück

Käßmann wird neue Botschafterin des Kinderhilfswerk terre des hommes

20.11.2018, 13:27 Uhr | dpa

Margot Käßmann wird neue Botschafterin des Kinderhilfswerks terre des hommes. "Das Engagement für Kinder lag mir schon immer am Herzen", sagte die frühere Landesbischöfin von Hannover und Ex-Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche von Deutschland am Dienstag in Osnabrück. Das Ehrenamt tritt Käßmann im Januar an.

Der Einsatz für die Rechte von Kindern weltweit zeichne terre des hommes aus, sagte Käßmann. Es beeindrucke sie, dass es nicht nur um Spendensammelaktionen gehe, sondern dass es an vielen Orten in Deutschland Unterstützergruppen gebe. Bei ihren Reisen nach Afrika, Lateinamerika und Asien sei sie auf viele Projekte des Hilfswerks gestoßen. Entwicklungspolitische Arbeit sollte nicht nur auf den Aspekt "Bekämpfung von Fluchtursachen" reduziert werden, es sei eine "Frage der Gerechtigkeit", dass sich Menschen in reichen Ländern dafür einsetzen. "Mir ist wichtig, dass wir Kinder in anderen Ländern unterstützen, aber nicht herablassend, sondern auf Augenhöhe", sagte die Mutter von vier Kindern und Großmutter von sechs Enkelkindern.

Als Botschafterin repräsentiert Käßmann terre des hommes bei öffentlichen Terminen und Kampagnen. Sie tritt auch als Moderatorin auf und nimmt Schecks entgegen. Weiterer terre-des-hommes-Botschafter ist Oliver Welke ("Heute-Show"). Vor Margot Käßmann war Fernsehpromi Barbara Schöneberger 13 Jahre lange terre-des-hommes-Botschafterin.