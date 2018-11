Bremen

Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

20.11.2018, 13:27 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist am Dienstag in Bremen von einem Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizei zufolge lief die Frau plötzlich auf die Straße, weil sie diese überqueren wollte. Die 45-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und überrollte sie. Die lebensgefährlich verletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Ihre Identität war zunächst unklar. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.