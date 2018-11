Speyer

14-Jähriger bei Autounfall verletzt: Bruder bedroht Fahrer

20.11.2018, 14:33 Uhr | dpa

Ein 14 Jahre alter Junge ist beim Überqueren einer Straße in Rheinland-Pfalz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Fußgänger am Montagabend in Speyer kurz nach einer Kreuzung über die Fahrbahn gerannt, als ihn das Auto erfasste. Der Junge wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schließlich vor dem Auto liegen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme erschien nach Polizeiangaben der Bruder des Verletzten an der Unfallstelle. Er habe damit gedroht, den Autofahrer umzubringen und die Polizeibeamten "platt zu machen". Anschließend ging der 30-Jährige mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu, leistete Widerstand und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Auf der Dienststelle gab der Mann an, am Vortag zwei Joints geraucht zu haben. Ein entsprechender Drogentest fiel positiv aus.