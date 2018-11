Mainz

Berufungsverfahren gegen Sebastian Münzenmaier im Dezember

20.11.2018, 14:55 Uhr | dpa

Das Landgericht Mainz hat das Berufungsverfahren gegen den AfD-Politiker Sebastian Münzenmaier wegen dessen mutmaßlicher Beteiligung an einem Überfall auf Fußballfans terminiert. Verhandelt werde am 17. Dezember, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Zunächst sei nur dieser eine Tag angesetzt. Zuvor hatte die Zeitung "Rheinpfalz" darüber berichtet.

Münzenmaier war im Herbst vergangenen Jahres vom Amtsgericht Mainz zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Nach Ansicht der Richter hatte der Bundestagsabgeordnete Mitgliedern der Ultra- und Hooliganszene des 1. FC Kaiserslautern geholfen, Fans des 1. FSV Mainz 05 aufzulauern und sie zu verprügeln. Das Gericht verurteilte Münzenmaier seinerzeit wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Dagegen hatten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, so dass der Fall nun das Landgericht als nächsthöhere Instanz beschäftigen wird.