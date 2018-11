Dalberg

Obduktion nach Jagdunfall: Frau erschossen

20.11.2018, 16:13 Uhr | dpa

Die bei einem Jagdunfall im Kreis Bad Kreuznach ums Leben gekommene Seniorin ist erschossen worden. Das teilten die Ermittler am Dienstag mit. Das Obduktionsergebnis sei eindeutig. Die 86-Jährige starb am Sonntag in Dalberg.

Ein Jäger steht im Verdacht, die Frau fahrlässig getötet zu haben. Der 60-Jährige soll am Wochenende zuerst auf ein Wildschwein, dann auf einen Frischling geschossen haben. Wie es dazu kommen konnte, dass die Seniorin schließlich durch einen Schuss in ihrem Garten starb, ist noch unklar. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.