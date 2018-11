Mainz

Land testet Elektrofahrzeuge in Forstwirtschaft

20.11.2018, 16:13 Uhr | dpa

Ökologisches Fahren für die Forstwirtschaft: Rheinland-Pfalz hat in mehreren Waldgebieten den Einsatz von Elektrofahrzeugen getestet. "Als erster staatlicher Forstbetrieb liefert Landesforsten Rheinland-Pfalz die Initialzündung für elektrisch betriebene Fahrzeuge im Wald", teilte das Forstministerium in Mainz am Dienstag mit. An diesem Donnerstag (22. November) würden die Testergebnisse in Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis Forstleuten mehrerer Bundesländer vorgestellt. Mit der Herstellerin der E-Fahrzeuge, der Deutschen Post, werde besprochen, ob ihre Ingenieure die besonderen Anforderungen im Wald umsetzen könnten.

Nach früheren Angaben von Landesforsten Rheinland-Pfalz lobte beispielsweise der Förster Jürgen Weis das Streetscooter-Modell "Work" mit offener Ladefläche: "Man hört nichts, riecht nichts, schont die Umwelt und spart Geld." Schon jetzt sind Tausende Streetscooter bundesweit im Einsatz - für die Deutsche Post selbst, aber auch für Kommunen, Handwerker und Lieferdienste.

In rheinland-pfälzischen Forstkreisen hieß es am Dienstag zu den zusätzlichen Anforderungen im Wald, ein Modell mit Allradantrieb werde 2019 erwartet. Problematisch sei, dass die Reichweite der E-Fahrzeuge in unwegsamem Wald mit mehr Strombedarf auf weniger als 100 Kilometer sinken könne. Allerdings werde bei der Post daran gedacht, im nächsten Jahr in einen Streetscooter zwei Batterien einzubauen, um so die Reichweite zu verdoppeln.

Post-Sprecher Alexander Edenhofer sagte, tatsächlich würden Streetscooter-Modelle "auch sehr branchenspezifisch" entwickelt. Ein Angebot von Allradantrieb und Doppelbatterie von 2019 an bestätigte er aber noch nicht.