Schwerin

Zahl der Baugenehmigungen erneut gestiegen

20.11.2018, 17:09 Uhr | dpa

Entgegen dem Landestrend ist die Zahl der Baugenehmigungen in Rostock und Greifswald, den Städten mit der größten Wohnungsnachfrage in Mecklenburg-Vorpommern, gesunken. Wie aus Erhebungen des Statistischen Amts in Schwerin hervorgeht, wurde in den ersten neun Monaten landesweit der Bau von 4777 Wohnungen genehmigt. Das waren 458 oder knapp 11 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In Rostock dagegen sei in dem Zeitraum die Zahl der erteilten Baugenehmigungen von 725 auf 442 gesunken, in Greifswald von 279 auf 223.

"Die landesweiten Zahlen sind ein Beleg dafür, dass die Verantwortlichen den Bau bezahlbarer Wohnungen ernst nehmen", sagte der Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, am Dienstag. Doch sehe der Trend für die beiden Universitätsstädte Rostock und Greifswald anders aus. Breitner forderte Erleichterungen für den Bau bezahlbarer Wohnungen statt immer neuer bürokratischer Hürden.

Das anhaltende Zinstief und die wachsende Wohnungsnachfrage haben die Zahl der Baugenehmigungen im Nordosten in den zurückliegenden Jahren wieder steigen lassen. Mit 6827 Genehmigungen war 2017 der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren registriert worden. Von den Rekordzahlen der 1990er Jahre ist dieser aber noch weit entfernt.

Laut Statistikamt hatten die Behörden im Land 1996 den Bau von knapp 26 000 Wohnungen genehmigt. Landesweit gibt es derzeit rund 904 000 Wohnungen, davon gehören etwa 261 000 den Betrieben im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen. Das ist gut die Hälfte aller Mietwohnungen im Land.