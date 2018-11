Erfurt

Förderkreis "Thüringer Athleten nach Tokyo" berufen

20.11.2018, 17:34 Uhr | dpa

32 Athleten aus zehn olympischen und paralympischen Sportarten sind am Dienstag in den Förderkreis "Thüringer Athleten nach Tokyo" berufen worden. Bereits zum 13. Mal unterstützt die Stiftung Thüringer Sporthilfe gemeinsam und in Abstimmung mit dem Olympiastützpunkt Thüringen, dem LSB Thüringen und den Landes- und Spitzenfachverbänden Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Bekanntester Athlet ist Rio-Olympiasieger Thomas Röhler.

Erstmals gehören Athleten aus den Bereichen Bouldern und Karate zu den Geförderten. Frauen-Handball mit sieben Sportlerinnen, Sportschießen mit sechs Sportlerinnen und Sportlern sowie Radsport und Leichtathletik mit je fünf Athletinnen und Athleten sind die Sportarten mit den meisten Unterstützten.