Lübeck

Erste Masten für Teststrecke für Elektro-Lastwagen stehen

20.11.2018, 17:38 Uhr | dpa

Die Teststrecke für Lastwagen mit Elektroantrieb an der Autobahn A1 nimmt Gestalt an: Bei Lübeck sind die ersten Masten für die Oberleitungen aufgestellt worden, die von Mitte 2019 an Lastwagen mit Strom versorgen sollen. Die etwa 14 Meter hohen Masten haben nach Angaben des Forschungs- und Entwicklungszentrums (FuE) der Fachhochschule Kiel vom Dienstag einen Durchmesser von einem halben Meter und sind mit Betonfundamenten im Boden verankert. In den nächsten Wochen sollen die Ausleger und die Fahrdrähte montiert werden. Insgesamt sollen zwischen Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck in beiden Fahrtrichtungen 230 Masten installiert werden. Schleswig-Holstein ist nach Hessen das zweite Bundesland mit eine Teststrecke für E-Lastwagen.