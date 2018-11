Ilmenau

Zahlreiche Unfälle nach Schneefällen in Thüringen

20.11.2018, 17:49 Uhr | dpa

Schneefall hat am Dienstag in Thüringen zu Straßenglätte und zahlreichen Unfällen geführt. Innerhalb von drei Stunden seien 85 Unfälle verzeichnet worden, teilte die Thüringer Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bei 13 Unfällen wurden Menschen verletzt.

Auf der Autobahn 71 kam in der Nähe von Ilmenau ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie es hieß, waren bei dem Lastwagen noch Sommerreifen aufgezogen. Die A71 musste in Richtung Sangerhausen zeitweise gesperrt werden.

Vor allem in den Höhenlagen des Thüringer Waldes ging für Lastwagen nur noch wenig. Die Fahrer blieben mit ihren Fahrzeugen an Steigungen hängen oder stellten sich quer. Betroffen waren unter anderem die Bundesstraße 281 zwischen Neuhaus und Lichte und die B19 bei Eisenach.