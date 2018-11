Wolfsburg

VfL Wolfsburg bangt vor Leipzig-Spiel um Tisserand

20.11.2018, 17:54 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bangt vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag um den Einsatz von Marcel Tisserand. Der Defensivspieler kehrte vom Länderspiel der DR Kongo mit einer Oberschenkel-Verletzung zurück. Am Mittwoch soll nach "sportbuzzer"-Information eine genau Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Tisserand hatte sich gerade einen Platz in der Innenverteidigung des VfL gesichert. Fraglich für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist zudem der Einsatz von Daniel Ginczek. Der Angreifer konnte nach seiner Innenbanddehnung am Dienstag noch nicht wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.