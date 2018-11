Berlin

Land fördert Startups der Ernährungswirtschaft

20.11.2018, 19:08 Uhr | dpa

Obwohl die Deutschen beim Essen eher als geizig gelten, fördert das Landwirtschaftsministerium junge Leute, die sich in der Ernährungsbranche selbstständig machen. Bei der Regionalvermarktung landwirtschaftlicher Produkte stehen im sogenannten Strategiefonds des Landes 600 000 Euro zur Verfügung, wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag vor dem Parlamentarischen Abend in der Berliner Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns sagte. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte 2017 einen Rekordüberschuss von 327 Millionen Euro. Knapp 64 Millionen davon flossen in den Strategiefonds für kommunale Projekte.

"Die Foodbranche ist ein schnelllebiger und heiß umkämpfter Markt. Was heute angesagt ist, kann morgen schon wieder vergessen sein", sagte er. Zumal die Deutschen im internationalen Vergleich zu den Nationen gehörten, die am wenigsten Geld für Lebensmittel ausgäben: Im Durchschnitt weniger als 14 Prozent des monatlichen Einkommens.

Das Geld aus dem Strategiefonds soll jungen Unternehmern aus der Ernährungswirtschaft helfen, Hürden zu überwinden und sie befähigen, ihre Produkte am Markt zu platzieren. Zu den jungen Unternehmen gehören etwa LunchVegas aus Rothenklempenow (Vorpommern-Greifswald), ein Hersteller von Biogerichten für den Arbeitsplatz und die Manufaktur Keksdieb in Lüssow-Langendorf bei Stralsund. Sie produziert Hunde-Leckerli.