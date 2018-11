Idar-Oberstein

Kramp-Karrenbauer: CDU muss zu alter Stärke zurückfinden

20.11.2018, 19:31 Uhr | dpa

Die Kandidatin für den CDU-Vorsitz, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, hat erneut eine Erneuerung der Partei verlangt. Es komme darauf an, dass die CDU neues Profil entwickele und zu alter Stärke zurückfinde, sagte sie bei der zweiten Regionalkonferenz der Union am Dienstagabend in Idar-Oberstein. Kramp-Karrenbauer stellte sich zusammen mit den beiden anderen aussichtsreichen Kandidaten für den Parteivorsitz - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn - den Mitgliedern vor.

Die frühere saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer erhielt bei der Vorstellung den größten Applaus. Sie sagte weiter: "Wir machen Politik nicht für uns, sondern für die Menschen in unserem Land." Die CDU müsse "Tempo machen" und für neue Dynamik sorgen. Kramp-Karrenbauer rief mit Blick auf den Dreikampf erneut zu einem fairen Wettbewerb auf. Der politische Gegner sitze in den Reihen der anderen Parteien.