Bonn

Bonner Baskets hoffen weiter auf Achtelfinale

20.11.2018, 21:46 Uhr | dpa

Die Telekom Baskets Bonn können weiter auf den Einzug ins Achtelfinale der Basketball-Champions-League hoffen. Durch das klare 114:77 (58:40) am Dienstag gegen den tschechischen Club BK Opava haben die Rheinländer nach sieben Spieltagen in der Gruppe B drei Erfolge und vier Niederlagen auf dem Konto und haben nach Siegen zum Tabellenvierten PAOK Saloniki aufgeschlossen. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Angeführt vom überragenden US-Duo Ra'Shad James (27 Punkte) und Charles Jackson (25) dominierte der Bundesligist von Beginn an die Partie und hatte mit den schwachen Gästen zu keiner Zeit ein Problem. Trainer Predrag Krunic konnte sich zudem den Luxus leisten, die Leistungsträger schon am Ende des dritten Viertels zu schonen. Die Bonner empfangen am 11. Dezember im nächsten Champions-League-Spiel Teneriffa aus Spanien.