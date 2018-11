Oldenburg

Fehler bei Abwassergebühren: EWE stellt Geschäftsführer frei

20.11.2018, 22:52 Uhr | dpa

Nach der fehlerhaften Abrechnung von Abwassergebühren in Cuxhaven zieht der Energieversorger EWE personelle Konsequenzen. "In beidseitigem Einvernehmen lassen die Geschäftsführer bis auf weiteres ihre Jobs ruhen", sagte Sprecher Christian Blömer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuerst hatten die "Cuxhavener Nachrichten" berichtet.

Zwischen 2008 und 2017 habe die Tochter EWE Wasser der Stadtverwaltung insgesamt 9,3 Millionen Euro zu viel berechnet, teilte der Energieversorger am Freitag mit. Wie es zu der fehlerhaften Berechnung kommen konnte, müsse noch genau geprüft werden. EWE versicherte, dass die Summe zurückgezahlt werde.