Hannover

Ausschließlich Frauen bekommen Wissenschaftspreis des Landes

21.11.2018, 01:05 Uhr | dpa

Ausschließlich Frauen werden in diesem Jahr mit dem Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet. Insgesamt werden elf Forscherinnen heute in Hannover von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) geehrt.

Ausgezeichnet werden unter anderem zwei Professorinnen und zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen für ihre Leistungen in der Forschung. Außerdem werden vier Preise an besonders engagierte Studentinnen verliehen. Insgesamt werden über 100 000 Euro ausgeschüttet. Die Hochschulen können Vorschläge für die Preisträger machen, die Wissenschaftliche Kommission des Landes trifft dann nach Angaben des Ministeriums die Endauswahl.

In Kategorie "Lehre" gibt es eine Jury, in der zur Hälfte auch Studenten mit darüber entscheiden dürfen, wer ausgezeichnet wird. In dieser neu etablierten Kategorie werden eine Professorin und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin als Team ausgezeichnet.