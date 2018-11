Frankfurt am Main

72-Jährige in Wohnung misshandelt und beraubt: Prozess

21.11.2018, 02:55 Uhr | dpa

Weil er eine 72-Jährige in ihrer Wohnung überfallen, misshandelt und beraubt haben soll, steht ein 28 Jahre alter Mann von heute an vor dem Landgericht Frankfurt. Der Angeklagte soll sich im Januar dieses Jahres an der Tür der Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen als Paketbote ausgegeben haben. Nachdem die Bewohnerin geöffnet hatte, schlug und fesselte er die 72-Jährige laut Anklage. Anschließend durchsuchte er eine Stunde lang die Wohnung und flüchtete am Ende mit Schmuck und Bargeld im Wert von 3000 Euro. Die Strafkammer hat zunächst drei Verhandlungstage bis Ende November terminiert.