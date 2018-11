Erfurt

Medienkompetenz-Kongress mit Wim Wenders und "Kindertiger"

21.11.2018, 03:07 Uhr | dpa

Wie soll Filmbildung in Zeiten von Youtube und Co. aussehen? Was soll Schülern vermittelt werden, um mit Bewegtbildern kompetent umgehen zu können? Und wie kann Film die gesellschaftliche Diskussion etwa um das Thema Migration auffangen? Antworten auf solche Fragen suchen die Teilnehmer des Kongresses "Vision Kino" ab dem heutigen Mittwoch in Erfurt. An der offiziellen Eröffnung nimmt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) teil. Dann wird auch der mit 15 000 Euro dotierte "Kindertiger"-Preis für das beste Kinderfilmdrehbuch vergeben.

Bei dem dreitägigen Kongress sind etwa 370 Schüler, Filmschaffende, Pädagogen sowie Kinobetreiber, Vertreter von Festivals und Politik dabei. Auch die Regisseure Wim Wenders ("Das Salz der Erde", "Der Himmel über Berlin") und Sebastian Schipper ("Victoria") nehmen an Diskussionsrunden teil. Das Netzwerk "Vision Kino" veranstaltet auch die Schulkinowochen unter Beteiligung der Bildungs- und Kulturministerien der Länder. Die Staatskanzlei fördert den Kongress mit 25 000 Euro.