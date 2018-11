Wiesbaden

Endgültiges Ergebnis der Abstimmung zur Verfassungsreform

21.11.2018, 03:25 Uhr | dpa

Mit fünf Tagen Verzögerung wird heute das endgültige Ergebnis der Abstimmung zur Reform der hessischen Landesverfassung erwartet. Nach dem vorläufigen Ergebnis haben die Hessen am 28. Oktober mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Todesstrafe und 14 weitere Verfassungsänderungen gestimmt. Wegen Wahlpannen musste in zwei Stimmbezirken nachgezählt werden. Daher kommt der Landeswahlausschuss ab 11.00 Uhr zu einer weiteren Sitzung im Innenministerium in Wiesbaden zusammen. Ursprünglich sollte das Ergebnis der Volksabstimmung am 16. November verkündet werden. Allerdings hatte es in je einem Bezirk in Karben in der Wetterau und in Frankfurt Unstimmigkeiten über die Zahl der Wähler gegeben.