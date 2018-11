Hamburg

Mann attackiert Nachbarin mit Messer und flüchtet

21.11.2018, 06:02 Uhr | dpa

Eine Frau ist im Hamburger Stadtteil Barmbek von ihrem Nachbar mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt worden. Die beiden hätten sich zuvor in der Bramfelder Straße gestritten, teilte die Polizei mit. Der Mann soll nach der Tat geflüchtet sein. Das mobile Einsatzkommando der Hamburger Polizei rückte an und stürmte die Wohnung des Mannes, in der er jedoch nicht gefunden wurde. Er war auch in der Nacht noch flüchtig. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.