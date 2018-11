Padenstedt

A7 bei Neumünster: Behinderungen am 1. Adventswochenende

21.11.2018, 06:12 Uhr | dpa

Autofahrer müssen sich am ersten Adventswochenende auf der A7 bei Neumünster auf Behinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten wird die Anschlussstelle Neumünster Süd in Richtung Hamburg vom 1. Dezember, 21.30 Uhr, bis zum 3. Dezember, 5.30 Uhr, gesperrt, wie die Projektgesellschaft Via Solutions Nord mitteilte. Darüber hinaus werde die Ausfahrt wegen einer Bauwerksprüfung vom 4. Dezember, 21.00 Uhr, bis zum 5. Dezember, 5.00 Uhr, geschlossen. Es werde eine Umleitung über die Anschlussstelle Großenaspe eingerichtet.