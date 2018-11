Fritzlar

Einbruchsversuch in Bunker: Pyrotechnik gerät in Brand

21.11.2018, 07:53 Uhr | dpa

In einem ehemaligen Munitionsbunker in Nordhessen ist bei einem Einbruchsversuch Pyrotechnik in Brand geraten. Unbekannte hätten versucht, am Dienstagabend in den mittlerweile privat genutzten Bunker bei Fritzlar-Rothhelmshausen einzubrechen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Dabei sei die dort gelagerte Pyrotechnik in Brand geraten. Möglicherweise seien die Täter dabei verletzt worden.

Es handelt sich laut Polizei um einen früheren Bunker der Bundeswehr. Dort lagert eine Firma pyrotechnische Gegenstände. Zeugen hatten am Abend in unmittelbarer Tatortnähe ein verdächtiges Auto gesehen, das mit hoher Geschwindigkeit und beschädigter Heckscheibe den Tatort verließ. Zum Schaden machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Nach ersten Erkenntnisse sei nichts aus den Bunkern gestohlen worden.