Berlin

Mann auf U-Bahnhof attackiert und mit Glasflasche verletzt

21.11.2018, 08:56 Uhr | dpa

Ein 30 Jahre alter Mann ist in Berlin-Mitte mit einer Bierflasche angegriffen und verletzt worden. Zuvor war der 30-Jährige am Dienstagabend in der U-Bahn der Linie 8 mit zwei Männern in einen Streit geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am U-Bahnhof Jannowitzbrücke eskalierte die Situation: Einer der Männer schlug dem 30-Jährigen eine gefüllte Glasflasche gegen den Kopf. Dieser ging zu Boden, nahm dann aber die Verfolgung der Männer auf – erfolglos. Rettungskräfte versorgten die Kopfverletzungen des 30-Jährigen. Warum einer der Männer plötzlich zuschlug, war zunächst unklar.