Hamburg

Städtetourismus bringt Übernachtungsplus von fünf Prozent

21.11.2018, 10:36 Uhr | dpa

Hamburgs Hotellerie und Pensionen haben in den ersten neun Monaten 2018 fast elf Millionen Übernachtungen verzeichnet, ein Zuwachs von 4,9 Prozent. Wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete, legte die Zahl der Buchungen aus Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent auf rund 8,25 Millionen Übernachtungen zu. Auf ausländische Gäste entfielen rund 2,72 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 4,5 Prozent. Von ihnen kamen die meisten aus Dänemark, Österreich, der Schweiz und Großbritannien.

In die Erhebung einbezogen waren 405 Beherbergungsstätten mit 68 000 Betten. Die durchschnittliche Bettenbelegung betrug laut Statistik 62,7 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Hamburg Tourismus einen Zuwachs von 3,0 bis 4,0 Prozent auf mehr als 14 Millionen Übernachtungen, was ein Rekord wäre.