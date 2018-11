Struppen

Mann tot in Wohnung mit Waffen und Chemikalien entdeckt

21.11.2018, 10:43 Uhr | dpa

Nach einem Notruf hat die Polizei in Struppen (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen 27-jährigen Mann tot in seiner Wohnung entdeckt. Die Einsatzkräfte fanden zudem Schusswaffen und explosive Chemikalien. Die Mutter des Mannes hatte die Polizei am Dienstagabend alarmiert. Der 27-Jährige hatte sich in seiner Wohnung verbarrikadiert. Als die Polizisten eintrafen, stellten sie eine lebensgefährliche Konzentration von Kohlenmonoxid fest. Das Mietshaus wurde evakuiert. Spezialkräfte in Schutzausrüstung konnten nach Polizeiangaben vom Mittwoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Umstände deuteten auf einen Suizid hin, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dazu dauerten aber noch an. Woher die Waffen und die gefährlichen Chemikalien stammten, müsse ebenfalls noch geklärt werden.