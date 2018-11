Erfurt

Thüringer Industrie legt weiter zu

21.11.2018, 11:37 Uhr | dpa

Die Thüringer Industrie hat in den ersten neun Monaten 2018 weiter zugelegt. Gut 24 Milliarden Euro Umsatz seien 2,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Überdurchschnittlich seien die Exporte mit 5,6 Prozent gestiegen. Im Inlandsgeschäft lag das Plus mit 0,7 Prozent deutlich darunter.

Spitzenreiter beim Umsatz war der Ilm-Kreis mit rund 2,1 Milliarden Euro, gefolgt vom Landkreis Gotha mit gut 1,95 Milliarden, dem Wartburgkreis mit 1,93 Milliarden und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit 1,52 Milliarden Euro.