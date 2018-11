Magdeburg

SC Magdeburg verlängert Verträge vorzeitig

21.11.2018, 12:18 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC Magdeburg sorgt für Kontinuität in seiner Chefetage. Am Mittwoch gab der Verein die vorzeitige Vertragsverlängerung mit seinen beiden Geschäftsführern Marc Henrik Schmedt und Bennet Wiegert bis 30. Juni 2022 bekannt. Schmedt führte seit 2010 die Geschäfte der Handball Magdeburg GmbH alleinverantwortlich, ehe Wiegert neben seiner Tätigkeit als Cheftrainer im Februar 2017 auch die Funktion des Geschäftsführers Sport übernahm. Beide Geschäftsführer stehen für die kontinuierliche Entwicklung und den Aufschwung des Traditionsclubs in den vergangenen Jahren.