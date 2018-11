Kronshagen

Kronshagen: Marihuana-Plantage mit 2000 Pflanzen ausgehoben

21.11.2018, 12:25 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Kronshagen bei Kiel rund 35 Kilogramm Marihuana im geschätzten Straßenverkaufswert von 350 000 Euro sichergestellt. Beamte hatten in einem Tiefgaragenkomplex eine etwa 240 Quadratmeter große Plantage mit rund 2000 überwiegend erntefähigen Pflanzen entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach befand sich die am Montag entdeckte Plantage hinter einem handwerklich sehr professionell abgetrennten und zugemauerten Bereich der Tiefgarage.

Außer den Drogen wurde mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks auch die Ausrüstung mit einem Gesamtgewicht von etwa drei Tonnen sichergestellt. Wer die Plantage betrieb, blieb zunächst unbekannt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft konzentrieren sich nun darauf, den oder die Betreiber zu ermitteln. Dazu bat die Polizei auch um Zeugenhinweise.