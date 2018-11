Vechelde

Erneuter Metalldiebstahl legt Zugverkehr lahm

21.11.2018, 12:30 Uhr | dpa

Weil Diebe Kupferkabel gestohlen haben, ist die Zugstrecke Braunschweig - Hildesheim am Mittwoch gesperrt worden. Nach Angaben der Bahngesellschaft Enno verkehrten statt Regionalzügen zwischen beiden Städten Ersatzbusse. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, dass Fernzüge über Lehrte umgeleitet werden und zusätzlich an der Messe Hannover und in Wolfsburg halten müssten. Die Strecke solle voraussichtlich am Nachmittag wieder freigegeben werden.

Der Diebstahl ereignete sich in Groß Gleidingen (Kreis Peine). Erst vergangenen Montag hatten Unbekannte im Kreis Hildesheim rund 500 Meter Erdungskabel gestohlen und damit den Zugverkehr lahmgelegt.