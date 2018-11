München

Basketball-Fans in München überfallen

21.11.2018, 13:28 Uhr | dpa

Mit Schlagstöcken und Schlagringen hat eine Gruppe Vermummter mehrere Anhänger der griechischen Basketballmannschaft Olympiakos Piräus in München angegriffen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurden dabei zwei 17 und 41 Jahre alte Fans verletzt. Die Gruppe war am Dienstagabend nach dem Spiel zwischen Piräus und dem FC Bayern München auf dem Weg in eine Gaststätte. Unmittelbar davor wurden sie angegriffen. Die Angreifer sollen türkisch gesprochen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.