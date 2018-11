Hannover

Figuren von Saint Phalle werden in Frankreich restauriert

21.11.2018, 13:39 Uhr | dpa

Mitarbeiter hält kurz zuvor abmontierte Plastik in der Grotte von Niki de Saint Phalle in den Herrenhäuser Gärten. Foto: Julian Stratenschulte (Quelle: dpa)

Zwölf Figuren der Künstlerin Niki de Saint Phalle in der Grotte der Herrenhäuser Gärten bekommen in den nächsten Monaten eine Schönheitskur. An den Polyesterfiguren sei im Laufe der Jahre die Farbe abgeplatzt, sagte eine Sprecherin der Gärten am Mittwoch in Hannover. "Das ist kein Material für die Ewigkeit." Mitarbeiter lösten die Kunstwerke vorsichtig mit einem Draht von der Wand. Anschließend sollen die Figuren in einer Spezialwerkstatt bei Paris ausgebessert und neu lackiert werden. Die Stadt Hannover nimmt dafür 40 000 Euro in die Hand.

Während der Restaurierungsarbeiten bleibe die Grotte geöffnet, hieß es. Insgesamt 47 Plastiken und zwei Brunnenfiguren sind an den Wänden und Decken normalerweise zu sehen. Zwischen 2001 und 2003 wurde die Grotte nach den Plänen der Künstlerin neu gestaltet. Voraussichtlich im April 2019 sollen die Kunstwerke an gewohnter Stelle in neuem Glanz erstrahlen.