München

Neuzugang Davies trainiert erstmals mit: Lewandowski zurück

21.11.2018, 14:05 Uhr | dpa

Winter-Neuzugang Alphonso Davies hat seine erste Trainingseinheit beim FC Bayern München absolviert. Der 18-Jährige war am Mittwoch ebenso wie Rückkehrer Robert Lewandowski auf dem Rasen dabei. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte den Außenstürmer vom MLS-Club Vancouver Whitecaps zum 1. Januar 2019 für rund zehn Millionen Euro verpflichtet. Der Offensivspieler soll in der Bundesliga-Rückrunde zum Einsatz kommen. Der Vertrag des kanadischen Nationalspielers ist bis zum 30. Juni 2023 datiert.

Lewandowski nahm wieder am Mannschaftstraining teil, nachdem er am Dienstag wegen Kniebeschwerden individuell gearbeitet hatte. Kingsley Coman und Arjen Robben waren nach ihren Verletzungen zu Beginn der Einheit ebenfalls dabei, trainierten danach aber individuell. Die deutschen Nationalspieler sowie David Alaba und Renato Sanches werden erst am Donnerstag zum Team zurückkehren.

Der Spanier Thiago absolvierte am Mittwoch erstmals nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder Laufrunden. Der Mittelfeldakteur hatte sich am 30. Oktober im Pokal-Duell beim SV Rödinghausen das vordere Außenband sowie die Gelenkkapsel im rechten Sprunggelenk gerissen.