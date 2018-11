Nürnberg

Etwa 12 000 Flüchtlinge in reguläre Jobs vermittelt

21.11.2018, 14:56 Uhr | dpa

Innerhalb eines Jahres haben mehr als 12 000 Flüchtlinge in Bayern einen regulären Job gefunden. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte, wurde zwischen September 2017 und August 2018 ein Drittel dieser Migranten als Leiharbeiter eingestellt. Jeweils 13 Prozent fanden eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Gastgewerbe sowie bei Dienstleistungen wie etwa Wach- und Sicherheitsdiensten und in der Gebäudebetreuung.

Pro Monat waren in diesem Zeitraum durchschnittlich 15 000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet. Als arbeitssuchend registriert waren monatlich knapp 46 000 Geflüchtete. Diese Zahl umfasst neben den Arbeitslosen auch jene Migranten, die noch einen Integrationskurs machten oder an einer Weiterbildung teilnahmen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - September 2016 bis August 2017 - konnten etwa 5700 Flüchtlinge mehr in reguläre Arbeit vermittelt werden. Das entspricht einem Plus von fast 90 Prozent.

Im Oktober 2018 waren etwa 14 800 Flüchtlinge als arbeitslos gemeldet, 42 000 als arbeitssuchend. Die meisten kamen aus Syrien und Afghanistan. 70 Prozent von ihnen sind männlich, 60 Prozent sind jünger als 35 Jahre. Knapp ein Drittel der arbeitslosen Flüchtlinge hat keinen Schulabschluss.