Kaiserslautern

Dreiste Diebe stehlen Autoschlüssel und auch noch den Wagen

21.11.2018, 15:00 Uhr | dpa

Dreiste Diebe haben in Kaiserslautern in einem Fitness-Studio einen Autoschlüssel und dann bei der Anschrift des Halters den dazu passenden Wagen gestohlen. Von den Tätern fehle noch jede Spur, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie hatten am Dienstagvormittag in dem Studio einen Spind aufgebrochen und daraus die Geldbörse sowie die Autoschlüssel eines Besuchers gestohlen. Am Nachmittag fanden sie den dazugehörigen Wagen und fuhren mit ihm davon.