Krefeld

Explosion bei Stahlkonzern in Krefeld: Keine Verletzten

21.11.2018, 15:24 Uhr | dpa

Bei einem Stahlkonzern in Krefeld ist es am Mittwochmittag zu einer Explosion gekommen. Der Zwischenfall habe sich im Schmelzofen auf dem Gelände der Gießerei ereignet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Demnach stiegen Flammen und Rauch auf, die Hallen des stahlverarbeitenden Unternehmens sollten geräumt werden. Die Gießerei liegt in einem Gewerbe- und Wohngebiet. Etwa 60 Feuerwehrleute und 20 Rettungskräfte seien vor Ort.