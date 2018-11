Frankfurt am Main

Ehefrau bewusstlos gewürgt: Prozess eröffnet

21.11.2018, 16:46 Uhr | dpa

Bei einem Ehestreit soll er seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben - seit Mittwoch muss sich ein 50 Jahre alter Mann deswegen vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage wirft ihm versuchten Totschlag und Körperverletzung in mehreren Fällen vor. So soll der Mann am Tatabend im Juni 2016 den Wohnungsnachbarn, den neuen Liebhaber der Frau sowie die Tochter unter anderem mit einem Stuhlbein misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer bedingten Tötungsabsicht zumindest beim Angriff auf die Ehefrau aus, zumal es vor dem Vorfall entsprechende Drohungen gab.

In einer schriftlichen Erklärung räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein. Es habe bereits seit Jahren Eheprobleme gegeben, sagte er. Die Ehefrau sagte in ihrer Zeugenaussage, der 50-Jährige sei nach diversen Seitensprüngen immer wieder zu ihr zurück gekommen. Mehrere Monate vor dem Vorfall sei es zur endgültigen Trennung gekommen. Am Tatabend habe der Mann persönliche Dinge abholen wollen. Dabei habe er die beiden anderen Männer im Wohnzimmer gesehen, die die Ehefrau zum Schutz vor dem Noch-Ehemann herbeigerufen hatte. Für den Prozess vor der Schwurgerichtskammer sind vier Verhandlungstage vorgesehen, ein Urteil wird Mitte Dezember erwartet.