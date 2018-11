Hoyerswerda

Fernseher implodiert: Mietwohnung in Hoyerswerda unbenutzbar

21.11.2018, 16:48 Uhr | dpa

Ein Knall hat am Mittwochmittag die Bewohner eines Mietshauses in Hoyerswerda aufgeschreckt. Nach Angaben der Polizei war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Mehrere elektronische Geräte seien dabei zusammengeschmolzen und die Röhre eines Fernsehers implodiert. Verletzt wurde niemand. Die 30 Jahre alte Mieterin war beim Ausbruch des Feuers nicht in der Wohnung. Es sei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Wohnung sei völlig verrußt worden und erstmal unbewohnbar. Brandspezialisten haben Ermittlung zur Ursache des Feuers aufgenommen.