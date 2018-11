Halle (Saale)

Polizei-Großaufgebot zur Räumung von besetztem Haus in Halle

21.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei die geplante Räumung eines besetzten Hauses in Halle begleitet. Man sei mit mehreren Hundertschaften im Einsatz, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Mehrere gepanzert Fahrzeuge standen bereit. Die Räumung des Gebäudes in der Hafenstraße 7 in Halle war von einer Gerichtsvollzieherin für den Nachmittag angesetzt worden. Im Einsatz waren auch Beamte der Bundespolizei und aus Berlin. Das Gelände war weiträumig abgesperrt.

Bereits am Vormittag hatten sich laut Polizei mehrere hundert Demonstranten in der Stadt versammelt, um gegen die Räumung zu protestieren. Laut "Mitteldeutscher Zeitung" könnte die jedoch an einem Formfehler scheitern. Der Gerichtsentscheid vom Oktober richte sich nur gegen die Mitglieder des Vereins, dessen Nutzungsgenehmigung für das Gebäude im Januar ausgelaufen war. Für andere Menschen im Gebäude gelte er somit nicht. Der Anwalt des Vereins, Volker Kadler, forderte am Ort der Räumung eine Deeskalation. Gerichte müssten den Fall erneut prüfen.

Der Verein war entstanden aus einem Zusammenschluss von Menschen, die das Gebäude im Januar 2016 besetzt hatten. In Folge der Besetzung hatte sich die Eigentümerin, die Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG), mit den Besetzern auf einen Nutzungsvertrag geeinigt. Der war zum 31. Januar 2018 ausgelaufen. Mitte Oktober hatte das Landgericht die Entscheidung zur Räumung des Gebäudes gefällt und war damit einer Klage der HWG nachgekommen.