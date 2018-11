Magdeburg

Landes-Integrationspreis für sechs Initiativen

21.11.2018, 18:30 Uhr | dpa

Ein leichterer Schuleinstieg für Kinder mit Migrationshintergrund oder Sprachkurse: Sachsen-Anhalt hat sechs Projekte mit dem Integrationspreis 2018 ausgezeichnet. Einen ersten Preis in der Kategorie Ausbildung und Arbeit erhielt am Mittwochabend eine Malerfirma aus Genthin, die sich mit großer Ausdauer der Integration in den Arbeitsmarkt widme, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Vier der zehn Mitarbeiter im Landkreis Jerichower Land seien als Geflüchtete gekommen.

In der Kategorie Integration durch Sprache, Bildung und Teilhabe ging der erste Preis an die Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis. In einem Projekt in Magdeburg erleichtere sie Kindern den Einstieg in die Schule und unterstütze deren Familien bei der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration. Ebenfalls mit einem ersten Preis sei ein Bernburger Begegnungs-Café ausgezeichnet worden, das mit regelmäßigen Sprachkursangeboten das Ankommen von Zugewanderten unterstütze.

Je Kategorie gab es laut Ministerium einen ersten und einen zweiten Preis, die je mit 1000 und 500 Euro dotiert sind. Zudem habe die Jury 32 Ehrenamtliche für ihren individuellen Einsatz in der Migrationsarbeit gewürdigt. Der Integrationspreis Sachsen-Anhalt wurde zum neunten Mal vergeben.