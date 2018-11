Frankfurt am Main

Fraport Skyliners erreichen zweite Gruppenphase im Eurocup

21.11.2018, 21:42 Uhr | dpa

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben vorzeitig den Einzug in die zweite Gruppenphase des Basketball-Eurocups geschafft. Der Bundesligist bezwang am Mittwoch Rytas Vilnius aus Litauen mit 65:63 und kann zwei Spiele vor Ende der Vorrunde mit einer Bilanz von 5:3-Erfolgen in der Gruppe D nicht mehr von einen der ersten vier Rängen verdrängt werden. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Top16.

Nach schwachem Start und einem 15-Punkte-Rückstand (13:28/13. Minute) kamen die Gastgeber erst nach dem Seitenwechsel in Schwung. Mit 21:12 holten sich die Hessen den dritten Durchgang und konnten somit das Match drehen. Die Skyliners konnten sich in der entscheidenden Phase vor allem auf Jason Clark (14 Punkte) und Trae Bell-Haynes (14) verlassen. Der Kanadier Bell-Haynes sorgte sechs Sekunden vor Schluss mit zwei verwandelten Freiwürfen für die Entscheidung.