Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen siegt zum Champions-League-Auftakt

21.11.2018, 21:46 Uhr | dpa

Der VfB Friedrichshafen ist mit einem Sieg gegen Ach Volley Ljubljana in die Champions-League-Saison gestartet. Der Tabellenzweite der Volleyball-Bundesliga bezwang am Mittwochabend im Pool C den slowenischen Meister mit 3:0. Nach einem hart umkämpften 36:34 im ersten Satz setzte sich das Team vom Bodensee anschließend sicher mit 25:19 und 25:15 durch.

Für VfB-Trainer Vital Heynen war es ein besonderes Spiel: Ljubljanas Coach Andrej Urnaut ist ein Freund des 49-Jährigen: Die beiden wohnen seit einiger Zeit im belgischen Maaseik nebeneinander, wo die beiden einst spielten. Heynen hatte im September als Trainer der polnischen Nationalmannschaft WM-Gold gewonnen. "Ich freue mich, dass ich Andrej jetzt einmal wieder sehe", hatte er vor dem Duell gesagt. "Dafür war im vergangenen Jahr relativ wenig Zeit."