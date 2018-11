Erfurt

Mord im Wald wegen Strafmaßes erneut vor Gericht

22.11.2018, 01:15 Uhr | dpa

Ein Mord im Thüringer Wald aus dem Jahr 2015 wird erneut am Erfurter Landgericht verhandelt. Es soll nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) heute das Strafmaß des Urteils vor einem Jahr noch einmal angehen.

Damals hatten die Erfurter Richter zwei Männer im Alter von 54 und 21 Jahren wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem Bekannten und Brandstiftung zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe und einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dabei waren aus Sicht des BGH einige Aspekte, die sich auf das Strafmaß auswirken können, nicht ausreichend berücksichtig worden.

Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass die Männer 2015 einen Bekannten in ein Waldstück im Ilm-Kreis lockten und der Ältere den Mann erschlug, während der Jüngere die brutale Attacke billigte. Sie steckten das Auto des Opfers an und flohen nach Chile. Der Jüngere kehrte danach zurück und ging zur Polizei. 2016 war der Haupttäter mit internationalem Haftbefehl in Chile festgenommen worden.