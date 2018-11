München

Prozess um Bendzko-Lieder bei MusicMonster.FM

22.11.2018, 02:16 Uhr | dpa

Der Sänger Tim Bendzko in Köln. Foto: Henning Kaiser/Archiv (Quelle: dpa)

Die Plattenfirma Sony streitet heute vor dem Münchner Oberlandesgericht (OLG) mit dem Internetdienst MusicMonster.FM um Musik des jungen Liedermachers Tim Bendzko. Sony will verbieten, dass Lieder von dem Album "Immer noch Mensch" über die Website vervielfältigt werden. MusicMonster.FM sucht rund 400 Internetradios ab und speichert die Lieder dann entsprechend den hinterlegten Musikwünschen für den Nutzer ab. Sony fordert Unterlassung. Das Landgericht hatte der Plattenfirma in vorheriger Instanz recht gegeben; gegen das Urteil gingen die Betreiber der Internet-Plattform in Berufung.