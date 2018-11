Halle (Saale)

Vierte CDU-Regionalkonferenz zu Parteivorsitz in Halle

22.11.2018, 02:33 Uhr | dpa

Die Kandidaten-Kür für den CDU-Vorsitz geht in die nächste Runde - diesmal im Osten der Republik. Heute stellen sich die drei aussichtsreichsten Bewerber für die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze auf einer Regionalkonferenz in Halle an der Saale vor.

Rund 500 Teilnehmer aus den Landesverbänden Sachsen-Anhalt und Sachsen haben sich nach Parteiangaben dafür angemeldet. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn wollen sich in der Messe Halle ihren Fragen stellen.

Die Regionalkonferenz ist das vierte von bundesweit acht Treffen dieser Art. Erst vor wenigen Tagen hatten die Christdemokraten aus Sachsen-Anhalt bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil sie als erste Landes-CDU den UN-Migrationspakt ablehnten. Damit stellten sie sich gegen den Kurs der Bundesregierung wie auch der Bundespartei. Der oder die neue Bundesvorsitzende der CDU soll am 7. Dezember gewählt werden.