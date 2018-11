Freiburg im Breisgau

Mit Freiburg startet der erste große Weihnachtsmarkt

22.11.2018, 03:03 Uhr | dpa

Mehr als einen Monat vor Heiligabend startet in Baden-Württemberg die Weihnachtsmarktsaison. In Freiburg wird heute der dortige Weihnachtsmarkt eröffnet. Er ist nach Angaben der Veranstalter der erste große Weihnachtsmarkt im Südwesten in diesem Jahr, der den Betrieb aufnimmt. Er beginnt vier Tage früher als sonst, um den 120 Händlern in der Freiburger Innenstadt mehr Verkaufstage zu ermöglichen. Erwartet werden in Freiburg bis zum 23. Dezember den Angaben zufolge rund 600 000 Besucher. Weitere Märkte in anderen Städten folgen. Sie sollen nach Angaben der Organisatoren in den kommenden Tagen eröffnet werden.