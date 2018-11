Wiesbaden

Verkehrsausschuss berät über drohende Diesel-Fahrverbote

22.11.2018, 03:16 Uhr | dpa

Drohende Diesel-Fahrverbote in Hessen werden heute Thema im Landtagsausschuss für Wirtschaft und Verkehr in Wiesbaden sein. Die FDP hat einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt. Unter anderem will die Oppositionsfraktion wissen, wie die Landesregierung das drohende Fahrverbot in Frankfurt noch abwenden will. Außerdem soll es um die Frage gehen, wie Fahrverbote in Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden und Limburg verhindert werden könnten. Zu den weiteren Themen im Ausschuss zählen Lärmpausen am Frankfurter Flughafen und die bundesweite Neuorganisation der Autobahnverwaltung.