Magdeburg

Senioren-Union tagt: Bewerber für CDU-Vorsitz erwartet

22.11.2018, 03:22 Uhr | dpa

In Magdeburg kommt heute die Senioren-Union der CDU zu einer zweitägigen Konferenz zusammen. Die zweitgrößte Vereinigung der Christdemokraten wählt unter anderem einen neuen Vorstand. Der langjährige Chef Otto Wulff stellt sich erneut für das Amt zur Wahl. Als Gastredner wird Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erwartet. Auch die drei Kandidaten für den Vorsitz der Bundes-CDU wollen bei den rund 400 Delegierten und Gästen aus ganz Deutschland vorbeischauen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist als Redner angekündigt, der frühere Unions-Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz, spricht am Nachmittag bei einer Podiumsdiskussion über die deutsch-französischen Beziehungen. Am Freitag wird auch Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in Magdeburg erwartet.

Für das Bewerber-Trio für den CDU-Vorsitz ist es eine von zwei Stationen in Sachsen-Anhalt: Am Abend stellen sich die Kandidaten auch auf einer Regionalkonferenz in Halle vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte entschieden, beim Parteitag am 7. Dezember nicht erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren.