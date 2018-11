Prackenbach

Wohnhaus in Prackenbach abgebrannt: 150 000 Euro Schaden

22.11.2018, 05:10 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem älteren Wohnhaus in Prackenbach hat einen Schaden von rund 150 000 Euro angerichtet. Zunächst sei am späten Mittwochabend nur der Dachstuhl in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf brannte das Haus jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Die beiden Bewohner blieben unverletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst unklar.