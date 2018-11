Oldenburg

Ex-Pfleger sagt zu weiteren Patientenmorden aus

22.11.2018, 05:46 Uhr | dpa

Der wegen 100-fachen Mordes angeklagte Ex-Pfleger Niels Högel will sich heute erneut zu den Vorwürfen vor Gericht äußern. Bereits am Mittwoch hatte er ausführlich zu den ersten 26 Taten in Oldenburg ausgesagt. An viele davon konnte er sich nicht erinnern. Einen mutmaßlichen Mord bestritt er. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Krankenpfleger vor, zwischen Februar 2000 und Juli 2005 in Oldenburg und Delmenhorst 100 Patienten umgebracht zu haben. Er soll ihnen Medikamente gespritzt haben, die lebensbedrohliche Komplikationen verursachten. Danach soll er seine Opfer wiederbelebt haben, um vor Kollegen als heldenhafter Retter dazustehen. Wegen sechs Taten am Klinikum Delmenhorst sitzt der 41-Jährige bereits lebenslang in Haft.